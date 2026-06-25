'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında Gülşah Ocak: İhaleye fesat olarak değerlendirebilecek hiçbir eylemde bulunmadım

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'suç örgütü' davasının duruşmasının görülmesine devam ediliyor. Duruşmada savunma yapan Tutuksuz sanık Beşiktaş Belediyesi Personeli Gülşah Ocak, "Kasıtlı olarak ihaleye fesat olarak değerlendirebilecek hiçbir eylemde bulunmadım. Rıza Akpolat'tan da Ali Rıza Yılmaz'dan da hiçbir zaman talimat almadım. Kimseden menfaat sağlamadım" dedi. Duruşma, 29 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü belediye başkanı 7 tutuklu sanık ve 200 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülüyor. Saat 11.15 sıralarında başlayan duruşmada sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmaları alınıyor.

26 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz celselerde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş, BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu ile İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan, Burak Sirali, Mahkeme heyeti, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eğitmen Gülşah Ocak, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi tahliye edildi.

'İHALEYE FESAT OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK EYLEMDE BULUNMADIM'

Tutuksuz sanık Beşiktaş Belediyesi Personeli Gülşah Ocak mütalaaya karşı savunmasında, "Silivri'nin hücrelerinde tutuklu kaldım. Kanun gereği hakkımda yargılamanın durması gerekirken, ben tutuklu kalmaya devam ettim. Hala da dosyaya sunulan bir soruşturma izni yoktur bu konuda. 25 eylemin 24'ünde yer almamın temel sebebi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde çalışan memur sayısının az olmasından kaynaklı. Eğer bu birimde çalışan 2 memur değil de 10 memur olsaydı belki bugün karşınızda 24 eylem değil de 3 eylemden sorumlu olarak olacaktım. Ben 2019 yılının Ekim ayında Beşiktaş Belediyesi'nde işe başladığımda gördüm ki kamu ihale mevzuatını bilen memur sayısı çok azdı. Memur olmanın gerekliliğini yerine getirmek suç değildir. Mütalaayı incelediğimde 11 eylemden beraatım istenmiş buna katılıyorum ama 13 eylemden cezalandırılmam istenmiş buna katılmıyorum. Kasıtlı olarak ihaleye fesat olarak değerlendirebilecek hiçbir eylemde bulunmadım. Kimseden menfaat sağlamadım. Cezalandırılmam istense de tek bir somut delil yoktur. İhale Kanunu'nun dışına çıkılmamıştır. Esasa ilişkin mütalaada istenen cezayı kabul etmiyorum. Ben memuriyetten önce öğretmenim. Rıza Akpolat'tan da Ali Rıza Yılmaz'dan da hiçbir zaman talimat almadım. Kimsenin faydasına olabilecek bir işlem yapmadım. İhaleye fesat ya da diğer suçlamalara ilişkin benim hiçbir zaman kasti davranışım olmadı. Yapılan hatalar maddi hatalar. Herhangi bir suça kast edecek hiçbir şey yapmadım. Mütalaada cezalandırılmamın istendiği suçlardan beraatimi talep ediyorum" dedi.

'RESMİ BELGE DÜZENLEME YETKİM YOK'

Sanık Fahri Aksoy'un oğlu sanık Bahri Uğur Aksoy ise mütalaaya karşı savunmasında, "Hakkımda resmi belgede sahtecilik suçlamasını anlamakta zorlanıyorum. Hangi resmi belgeden bahsedildiği açıkça gösterilmemiştir. Ben kamu görevlisi değilim, resmi belge düzenleme yetkim yoktur. Babam benden bazı işler istedi ve ben de yardım amacıyla yaptım. Ben babamdan ya da başka birinden intikam alacak biri değilim. Ben sadece yaşadığım hususları anlatıyorum. Ben babamın istediği işler kapsamında hareket ettim. Benim ihale, hak ediş gibi konuların hiçbiri bilmem mümkün değil. Ben babamın bana destek olduğunu düşündüm. Ben hiçbir ihale sürecine katılmadım" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı savunmaları ile 29 Haziran Pazartesi saat 10.00'da görülmeye devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı