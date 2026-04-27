Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında gizli tanıklar dinleniyor

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada, tanıkların dinlenilmesinin ardından gizli tanıkların beyanlarının alınmasına başlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan 23. duruşmada, tanık olarak dinlenen Seyhan Belediyesi personeli Aykut Durmaz, Oya Tekin'in belediye başkanı seçildiği 31 Mart'taki yerel seçimlerden 2-3 ay sonra belediye binasına alacaklıların gelmeye başladığını söyledi.

Alacaklarını Mali Hizmetlerden tahsil edemeyenlerin başkanlık katına çıkıp Oya Tekin ile görüşmek istediklerini anlatan Durmaz, devam eden süreçte alacaklıların avukatlarının da belediyeye gelmeye başladığını, ardından Tekin'in makamının haczedildiğini aktardı.

Tekin'in eşi olan tutuklu sanık Celal Tekin'in belediyeye geldiğini görmediğini kaydeden Durmaz, Mali Hizmetlere alacaklılar geldiğinde bazen tartışmaların olduğunu ve o kata takviye güvenlik ekibi gönderdiklerini dile getirdi.

Durmaz, Tekin'in, belediyenin geçmişe dönük borçlarının çok fazla olduğunu her yerde söylediğini, işçilere dahi ödeme yapılamadığını anlattı.

Tanık Aykut Durmaz, Oya Tekin'in, "Şehir, belediyenin borca batmış olduğunu, hemen hemen her gün kapıya alacaklı, bana haciz geldiğini biliyor muydu?" sorusu üzerine "Önceki dönemin toplu iş sözleşmesiyle 3 katına çıkan bir maaş vardı. Ödeme yapılmadığı için işçiler belediyede eylem yapıyordu. Borç yükünü herkes konuşuyordu." diye yanıtladı.

Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan tutuklu sanık Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi tutuklu sanık Kazım Gökhan Yankılıç'ın taşınmazının bulunduğu sitenin genel müdürü tanık Güven Dalgıç ise sitede 280 dairenin bulunduğunu ve çoğunun sahibini tanıdığını söyledi.

Dairenin gerçekte başka birine ait olduğu iddiasıyla ilgili Dalgıç, "Yoruma girer ama hissederiz, biliriz, tanırız, anlarız. İstanbul'un belki de Türkiye'nin en güvenlikli sitesidir. Böyle bir durumda haberimizin olacağını değerlendiriyoruz. Başkan Rıza Akpolat'ı sadece yerel seçimler zamanı geldiğinde gördüm sitede." dedi.

"Aziz İhsan Aktaş, belediye içindeki kokuşmuş yapıyı belgeleriyle ortaya çıkarmıştır"

Duruşmada, 3 tanığın beyanlarının alınmasının ardından gizli tanık "XYZ49QP", sesi ve görüntüsü değiştirilerek, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Gizli tanık, daha önce savcılığa verdiği ifadesinin, örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyle doğruladığını öne sürdü.

Kendi ifadelerinde Beşiktaş Belediyesi içindeki kokuşmuş yapıyı anlattığını iddia eden gizli tanık, "Aziz İhsan Aktaş, belediye içindeki kokuşmuş yapıyı belgeleriyle ortaya çıkarmıştır. Alican Abacı'nın (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı tutuksuz sanık) düğününün müteahhit tarafından yapıldığını kendisi de doğrulamıştır, belgelemiştir. Belediye içindeki bütün ihalelerde rüşvet çarkı bu şekilde dönmektedir." dedi.

Gizli tanık, belediyedekilerin işlerin daha kolay yürümesi için kendilerine yakın isimlerle çalışmak istediklerini aktararak, "Fahri Aksoy (sanık) ihalelerde kendisine yakın isimlerle çalışmak istemiştir. Buradaki maksat rant elde etmektir. Ali Rıza Yılmaz (tutuklu sanık) Beşiktaş Belediyesinin başkan yardımcısıdır. Belediyenin bir numarasıdır. Belediyeyi yöneten Rıza Akpolat değil, Ali Rıza başkandır. Bunu dışarıda da herkes bilir. Rıza Akpolat acemi olduğu için belediyeyi daha çok yönlendiren Ali Rıza Yılmaz'dır." iddiasında bulundu.

Gizli tanığa sorular soruldu

Savcılık aşamasında sanık Ferit Tutşi'nin ihalelerde aracılık yaptığıyla ilgili beyanı bulunduğunun anımsatılması üzerine gizli tanık "XYZ49QP", "Öyle bir ismi tanımıyorum." dedi.

Aziz İhsan Aktaş ve ailesinin belediyedeki hak edişlerini almaları için sanıkların onlardan bir şey isteyip istemediğinin sorulması üzerine, gizli tanık, "Ben bizzat şahit olmadım." cevabını verdi.

Bu sırada söz alan Rıza Akpolat'ın avukatı Hasan Sınar, "Tanığa belediye başkanının ismi Ali Rıza Akpolat olarak öğretilmiş. Belediye Başkanının ismi Rıza Akpolat'tır, düzeltelim, kayıtlara öyle geçsin." dedi.

Daha sonra Sınar, "İfadenizde Beşiktaş Belediyesinde eksik veya kalitesiz mal alımıyla ilgili ihalelerden bahsediyorsunuz. Hangi somut ihaleden bahsediyorsunuz?" sorusunu yönettiği gizli tanık, "Benim somut olarak işaret edeceğim ihale söz konusu değildir. Belediyelerdeki işleyiş böyledir." ifadelerini kullandı.

"Rıza Akpolat hangi ihaleden, ne kadar komisyon almıştır?" sorusuna gizli tanık, "Benim açıklamam imkansız. Şu an mahkemede örgüt elebaşı olarak görülen Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlıktan faydalanarak bütün işleyişi anlatmıştır. Oraya bakıldığında tüm çıplaklığıyla görülecektir." diye cevap verdi.

Gizli tanık, "Rıza Akpolat kaç yıldır belediye başkanı, nasıl acemi olabilir?" sorusunu ise "2019'dan beri başkanlık yapıyor. İlk başkanlığını 2019'da kazandı. Benim izah etmeme gerek yok. Yapmış olduğu işlerden belediyeyi nasıl zarara uğrattığı bellidir. Düzgün yapmış olsaydı şu an bu mahkemede sanık olmazdı. Rıza Akpolat çok deneyimli bir başkan olsaydı şu an bu mahkemede kimse hazır olmazdı, kimse cezaevinde olmazdı." şeklinde yanıtladı.

"Aziz İhsan Aktaş'ın iki ayrı beyanı olduğunu nasıl öğrendiniz?" sorusu üzerine gizli tanık, "Mahkemelere bizzat katılmadım, duyumlar kulağımıza geldi herkesin duyduğu gibi." dedi.

Gizli tanık, "İhalelerdeki usulsüzlükler neler?" sorusuna, "Bizzat sunacağım bir ihale yoktur." yanıtını verdi.

Duruşmaya, verilen aranın ardından gizli tanık "Yaprak"ın dinlenmesiyle devam edilecek.