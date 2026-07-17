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Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 51. duruşması sona erdi

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Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada 51. duruşma, bazı sanık ve avukatların mütalaaya karşı savunmalarının ardından tamamlandı. Duruşma 20 Temmuz'a ertelendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 51. duruşması bazı sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmasının ardından tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bir kısım tutuksuz sanık esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Söz alan tutuksuz sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, yargılama sonunda beraatlerini istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan bazı sanıkların avukatları da, müvekkillerinin iddia edilen eylemlere karşı suçlarının olmadığını iddia ederek, ortada herhangi bir suç örgütü olmadığını ve örgüte üye olmadıklarını savundu.

İddianamedeki ve mütalaadaki eylemlerin soyut ve mesnetsiz olduğunu öne süren avukatlar, özellikle ihaleye fesat karıştırma suçunun unsurlarının gerçekleşmediğini iddia etti.

İhalelerin usulüne ve hukuka uygun yapıldığını savunan avukatlar, ortada işlenilen bir suç olmadığından dolayı ihaleye fesat karıştırma suçundan müvekkillerinin cezalandırılamayacağını öne sürdü.

Sanık avukatları, suçlamalardan dolayı müvekkillerinin mağdur olduğunu ifade ederek, tüm suçlardan beraatlerini talep etti.

Duruşma, 20 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
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