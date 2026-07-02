Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 43. duruşması tamamlandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 43. duruşması sona erdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı bazı tutuksuz sanıkların savunmaları ile avukatlarının beyanı alındı.

Beşiktaş Belediyesi çalışanı tutuksuz sanık Ali Erdem, süreçte tek bir menfaatinin olmadığını savunarak, sadece belediyede çalışan bir personel olduğunu söyledi.

Üzerine atılı "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarını kabul etmediğini söyleyen Erdem, "Benim önümde resmi süreç içinde gelen evraklar vardı. Sahtecilik yapan biri değilim, böyle bir iradem hiç olmadı. Dosyada büyük bir yapı anlatılıyor. İsmim bir yerde geçiyor. Bir insanın evrakta ismi olması onu suçlu yapmaz. Ben ihale sürecini yöneten, firma ilişkileri kuran biri değilim. Verilen görevleri yapan, sahada çalışan biriyim. Benim dosya içindeki gerçek yerim görülsün. Ne yapıp yapmadığım araştırılsın. Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Tutuksuz sanıklardan Arzu Kutlu, "özel belgede sahtecilik" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarını kabul etmediğini dile getirdi.

Hakkında mütalaada bazı eylemlerden beraat, bazı eylemlerden ise cezalandırma istendiğini aktaran Kutlu, 2015 yılında muhasebeci olarak yanında çalışmaya başladığı sanık Fahri Aksoy'la birlikte isminin geçtiği ve davaya konu olan şirketin gerçek sahibi olmadığını, kağıt üzerinde yetkilisi olduğunu iddia etti.

Kutlu, ihale konularında teknik bilgisi olmadığını, dosya hazırlamada uzmanlığı ve fiili pozisyonu bulunmadığını savunarak, beraatine karar verilmesini talep etti.

Duruşmada, salı gününden bu yana 63 eyleme yönelik beyanda bulunan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı Özer İncegül'ün, müvekkilinin cezalandırılması talep edilen eylemler kapsamındaki sözleri dinlendi.

İncegül'ün beyanını tamamlamasının ardından duruşma, savunmaların alınmasına devam edilmek üzere 6 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi.