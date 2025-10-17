Haberler

Aziz George Kilisesi Restorasyonu, Kapadokya Turizmine Katkı Sağlayacak

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Aziz George Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları, bölgenin turizm alanında önemli bir destinasyon olmasını bekliyor. Tarihi kilise, ziyaretçilerin ilgisini çekerken, Güzelöz ve Başköy mahalleleri ile birlikte turizm potansiyelini artıracak.

Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı Yeşilhisar ilçesinde yer alan Aziz George Kilisesi'nin, devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgenin önemli turizm destinasyonları arasına girmesi bekleniyor.

Kapadokya'da doğduğuna inanılan, dünyanın birçok yerinde adını taşıyan kilise ve şapeller bulunan Aziz George'un doğduğu köy olarak bilinen Güzelöz, Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı Yeşilhisar'da bulunuyor.

Tarihi mahallelerden Güzelöz, peri bacaları, kayadan oyma mağaraları ve çok sayıda kilisesiyle dikkati çekiyor.

Güzelöz ile Başköy arasında yer alan Aziz George Kilisesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölge turizminin ivme kazanması bekleniyor.

Güzelöz Mahallesi ile komşu olan Başköy Mahallesi de yıkılmak üzere olan tarihi Rum evleri, 1913 tarihli taştan yapılmış Başköy İlkokulu ile turizm destinasyonu arasında yer almayı bekliyor.

Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı ve Brezilya'nın fahri konsolosu Ömer Tosun, AA muhabirine, 3. yüzyılda yaşayan Aziz George'un Hristiyanlar için çok önemli bir isim olduğunu, pek çok ülkede adına ibadet yerleri inşa edildiğini söyledi.

Kapadokya'da otelde tanıştıkları Brezilyalı ünlü bir film yapımcısının "Beni Kapadokyalı Aziz'in köyüne götürün" talebi üzerine köyü rehberlerle araştırdıklarını anlatan Tosun, şöyle konuştu:

"Güzelöz köyünü sonunda bulduk. Bir kiliseye geldik, Brezilyalı turistler gezdiler, duvarda Aziz George'un resmine kapanarak ağladılar. Sonra Hristiyanlık tarihi için ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Aziz George, Katolik, Ortodoks ve Anglikanların azizi olarak biliniyor. Moskova'nın, İngiltere'nin, Brezilya'nın, Gürcistan'ın koruyucu azizi olarak kabul ediliyor. Aziz, bu vadinin içinde doğmuş. Annesinin Kapadokyalı, babasının Filistinli olduğu biliniyor."

Aziz George Kilisesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonuna başlandığını belirten Tosun, "Hac yeri olmasa da saygı gösterilen bir yer olacak. Burası yeni bir destinasyon ve konaklama sayısının artması demek." ifadesini kullandı.

"Ülkemizin, bölgemizin tanıtımına pozitif anlamda katkı sağlayacaktır"

Kapadokya'ya yeni bir destinasyon alanı açmak için restorasyonun önemine vurgu yapan Tosun, şunları kaydetti:

"Brezilyalı film yapımcısına restorasyonun başladığına dair fotoğraf attım, sevindi, ağladı. 'Hemen oraya gelmem lazım.' dedi. Bölgemizde doğmuş, büyümüş Aziz George'un köyünü restore ederek turizme ve inananlara saygı anlamında ortaya çıkarmamız lazım. Ülkemizin, bölgemizin tanıtımına pozitif anlamda katkı sağlayacaktır, misafirlerimizin sayısı artacaktır."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
