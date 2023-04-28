AZI DİŞİ KIRILAN KÖPEĞE KANAL TEDAVİSİ VE DOLGU YAPILDI - YENİDEN

Türkiye'ye tatile gelen Alman çiftin, yanlarında getirdiği köpeğin azı dişi kırıldı. Burdur'daki MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne götürülen köpeğe kanal tedavisi ve dolgu yapıldı.

Almanya'dan Türkiye'ye turistik seyahat için gelen çiftin iki yaşındaki Spitz ırkı erkek köpeğinin azı dişi kırıldı. Çift köpeklerini tedavi için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Burada MAKÜ Veteriner Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Sinan Şirin ile MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Faki tarafından köpeğin kırık olan dişine yaklaşık yarım saat süren işlemde kanal tedavisi ve dolgu yapıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Faki, Veteriner Fakültemiz ve Diş Hekimliği Fakültemiz iş birliğiyle bir köpeğin azı dişine kanal tedavisi ve dolgu uyguladık. Veteriner Fakültesi'nden Yusuf Sinan Şirin hocamızla birlikte köpeğin travma sonucu kırılan dişine kanal tedavisi ve dolguyu yaparak köpeğin diş fonksiyonlarının yerine gelmesini sağladık. Köpeğin sahibi bir Alman çift. Türkiye'ye turistik seyahat için gelmişler. Köpeğin dişi travma sonucu kırılınca Veteriner Fakültemize müracaat etmişler. Biz de Yusuf Sinan Şirin hocamızla köpeğin tedavisini tamamladık dedi.

Köpeği genel anestezi altında yaklaşık yarım saat uyuttuktan sonra dişin sinirlerini aldıklarını anlatan Dr. Öğretim Üyesi Faki, Yerine kanal tedavisi ve guttalarımızı koyup üzerine dolgusunu yaparak tedavisini tamamladık. Umarım bundan sonra bir sıkıntısı olmaz diye konuştu.