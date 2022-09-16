Azez'de Suriyeli çocuklara okçuluk eğitimi veriliyor
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Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, Suriyeli çocuklar okçulukla tanışıyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, Suriyeli çocuklar okçulukla tanışıyor.
Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün teşviki ve Azez yerel meclisinin koordinesinde Azez ilçesindeki yetimlere okçuluk eğitimi veriliyor.
Hem bedensel hem zihinsel sağlıklı bireylerin yetişmesinde büyük rol oynayan Azez yerel meclisine bağlı Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, çocuklara okçuluk dersi veriyor.
Savaş sebebiyle anne ve babalarını kaybeden çocuklar, geleneksel Türk okçuluğu etkinlikleriyle sosyalleşiyor.
Çocukların okçuluk eğitimlerine Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan ve Azez yerel meclisi yetkilileri de katıldı.
Kaynak: AA / Ömer Alven - Güncel