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Azez'de Muhalif Gruplar Arasında Çatışma: Havan Mermileri Türkiye'ye Düştü

Azez'de Muhalif Gruplar Arasında Çatışma: Havan Mermileri Türkiye'ye Düştü
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Kilis'in karşısındaki Azez kentinde iki muhalif grup arasında çıkan çatışmada, sınırı aşan havan mermileri Türkiye tarafındaki mayınlı araziye düştü. Çatışmalar sırasında bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinde muhalif 2 grup arasında çatışma çıktı. Ağır silahların kullanıldığı çatışmada sınırı aşan 2 havan mermisi ise Kilis'in Akıncı köyündeki mayınlı araziye düştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde akşam saatlerinde Sultan Murat ve Sukur Şamil isimli iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan anlaşmazlık silahlı çatışmaya döndü. Kilis'in Akıncı köyünün karşısında bulunan Azez kırsalındaki gruplar birbirlerinin bulunduğu alanları ağır silahlarla ateş altına aldı.

Çatışmalar yer yer yoğunlaşarak sürerken, sınırı aşan iki havan mermisinin Türkiye tarafına düşmesi endişeye yol açtı. Havan mermileri, Akıncılar köyünün sınıra yakın noktadaki mayınlı arazisine düşerek patladı. Kimsenin yaralanmadığı patlamalar bölgede yangın çıkmasına neden oldu. Paniğe neden olan patlamaların ardından birçok kişi köyden ayrılarak kent merkezinde bulunan yakınlarının yanına gitti.

Sınır hattında güvenlik önlemleri artırılırken, çıkan yangının da söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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