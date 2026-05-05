Haberler

Azerbaycanlı şehit aileleri Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi

Azerbaycanlı şehit aileleri Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycanlı şehit aileleri, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlik ve anıtları ziyaret etti.

Azerbaycanlı şehit aileleri, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlik ve anıtları ziyaret etti.

Zafer Şehit Ailelerine Destek İçtima Birliği tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle düzenlenen Çanakkale gezisi kapsamında kente gelen şehit aileleri, rehber eşliğinde ilk olarak 57. Alay Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Şehit aileleri, 57. Alay Şehitliği ve Mehmetçik Anıtı önünde Türk ve Azerbaycan bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

Şehit annesi Ganire Guliyeva, AA muhabirine, Çanakkale şehitlerinin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Büyük bir gururla Çanakkale şehitliklerini ziyaret ettiklerini anlatan Guliyeva, şöyle konuştu:

"Biz biliyoruz ki vaktiyle bu şehitler arasında Azerbaycan'dan gelenler de yer alıyor. Türklerin kahramanlığı bütün dünyaya örnek olmuştur. Bunu biz Karabağ Savaşı'nda da gördük. Türkiye'nin desteğiyle toprağımızı 30 yıl sonra işgalden azat eyledik. Bugün, gurur hissiyle şehitleri yad ediyoruz. Böyle bir ülkenin, böyle bir devletin bir üyesi olarak özümü de Türk vatandaşı gibi hissediyorum. Biz iki devlet bir milletiz. Kahraman babalarımız, kahraman halkımız var."

Şehit annesi Afige Veliyeva ise ziyaret kapsamında Çanakkale Savaşları konusundaki bilgilerini tazeleme imkanı bulduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

57. Alay Şehitliği'nin ardından Conkbayırı'na geçen 30 kişilik grup, Çanakkale Savaşları sırasında 1915'te yapılan muharebelerde şehit olan Azerbaycanlı askerlerin anısına 2023'te inşa edilen "Azerbaycan Anıtı"nı da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
iPhone'lara bugün zam geldi! İşte yeni fiyatlar

iPhone'lara bugün okkalı bir zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı

Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı