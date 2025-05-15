Azerbaycanlı Kadını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Azerbaycanlı Kadını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Azerbaycan uyruklu kadını silahla vurup öldüren sanık A.A, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın pişmanlık belirtmesine rağmen en ağır cezanın verilmesi yönünde karar aldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Azerbaycan uyruklu kadını silahla vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.A, ölen Şelale M'nin kız kardeşi müşteki Ş.S. ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, sanığın, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.

Söz alan müştekiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları, sanığın üst hadden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Müşteki Ş.S. de şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

Söz verilen sanık A.A. pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, A.A'ya "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanığı, "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan 5 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptıran heyet, tutukluluğun devamına hükmetti.

Olay

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 20 Kasım 2024'te Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta yolda yürüyen Azerbaycan uyruklu Şelale M. (32), erkek arkadaşı olduğu öğrenilen A.A'nın (46) silahlı saldırısına uğramıştı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamamıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayda kullandığı tabancayla yakalanan zanlı A.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik

Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi! Hakaretler havada uçuştu
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Avustralya'da köpek balığı saldırısı: 1 kişi ağır yaralandı

Plajda köpek balığı alarmı! Yüzen kişiye saldırıp ağır yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.