Azerbaycanlı Kadını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Azerbaycan uyruklu kadını silahla vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.A, ölen Şelale M'nin kız kardeşi müşteki Ş.S. ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, sanığın, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.

Söz alan müştekiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları, sanığın üst hadden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Müşteki Ş.S. de şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

Söz verilen sanık A.A. pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, A.A'ya "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanığı, "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan 5 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptıran heyet, tutukluluğun devamına hükmetti.

Olay

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 20 Kasım 2024'te Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta yolda yürüyen Azerbaycan uyruklu Şelale M. (32), erkek arkadaşı olduğu öğrenilen A.A'nın (46) silahlı saldırısına uğramıştı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamamıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayda kullandığı tabancayla yakalanan zanlı A.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklamıştı.