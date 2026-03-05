Haberler

Azerbaycan ve İsrail dışişleri bakanları, İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırılarını görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırılarını ele aldı. Bakan Saar, saldırıları kınayarak Azerbaycan'la dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıları görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Saar, Bayramov'u telefonla arayarak Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan yapılan İHA saldırılarıyla ilgili bilgi aldı.

Saar, saldırıları kınayarak Azerbaycan'la dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Bakanlar ayrıca bölgede artan güvenlik riskleri, askeri gerilimler ve bunların bölgesel istikrar üzerindeki etkileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
