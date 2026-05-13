Azerbaycan ve İran dışişleri bakanları telefonda görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ile Erakçi arasındaki telefon görüşmesinde, Azerbaycan-İran ikili ilişkileri, bölgedeki mevcut durum ve bu çerçevede yürütülen müzakere sürecinin seyri ele alındı.

Görüşmede, İran çevresindeki gelişmelerin diplomatik ve siyasi yollarla çözümüne ilişkin perspektifler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Erakçi, müzakere süreci hakkında ayrıntılı bilgi verirken, Bayramov da Azerbaycan'ın sorunların barış ve diyalog yoluyla çözümüne yönelik çabaları desteklediğini ifade etti.

Bakanlar ayrıca karşılıklı ilgi alanına giren diğer ikili, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
