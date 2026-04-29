Azerbaycan ve Ermenistan sınır belirleme komisyonu 13. toplantısını yaptı

Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonu, Ermenistan'ın Ağveren bölgesinde bir araya geldi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonu, 13. toplantısını yaptı.

Komisyonun sekreterliğinden yapılan açıklamada, tarafların sınır belirleme çalışmalarının uygulanmasına yönelik organizasyonel ve teknik konular hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Tarafların, uzman grupların çalışma usulleri, sınır belirleme haritasının hazırlanması ile sınır belirleme belgelerinin düzenlenmesi ve yayımlanmasına ilişkin üç ayrı talimat taslağı üzerinde uzlaşarak metinleri karşılıklı teati ettiği aktarıldı.

Söz konusu talimatların onaylanması için tarafların kendi hükümetlerine başvurma konusunda mutabakata vardığı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alınırken, Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a yük taşımacılığına yönelik transit geçişlerin başarıyla sürdüğü belirtildi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a petrol ürünleri tedarik etmesinin, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin oluştuğunun göstergesi olduğu vurgulandı.

İş dünyası temsilcilerinin katılımıyla ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi, mal ve hizmetlerin karşılıklı tedariki ile transit taşımacılık konuları da değerlendirildi.

Elde edilen sonuçların, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından ortaya konulan siyasi irade sayesinde mümkün olduğunun altı çizildi.

Toplantı sonunda komisyonun görüşmelerine ilişkin protokol imzalanırken, bir sonraki toplantının Azerbaycan'da yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
