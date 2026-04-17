Azerbaycan ve Ermenistan parlamento başkanları, İstanbul'da bir araya geldi

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, İstanbul'da görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisinden yapılan açıklamaya göre, görüşme Parlamentolararası Birlik (PAB) 152. Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde gerçekleşti.

PAB Genel Sekreteri Martin Chungong'un da hazır bulunduğu görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çerçevesinde barış ve istikrarın güçlendirilmesi, ayrıca ticari ilişkilerin kurulması ve genişletilmesi hususundaki son süreçlerden memnuniyetle bahsedildi.

PAB'ın parlamentolar arası işbirliği için önemli bir platform rolü üstlendiğinin belirten Gafarova ve Simonyan, Chungong'a teşekkür etti.

Azerbaycan ile Ermenistan toplumları arasında güvenin daha da güçlendirilmesi için yapıcı parlamenter diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurgulayan taraflar, temasların sürdürülmesi hususunda mutabakata vardı.