Azerbaycan ve Ermenistan parlamento başkanları, İstanbul'da bir araya geldi

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ve Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, İstanbul'da PAB 152. Genel Kurul Toplantısı kapsamında bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi üzerine görüş alışverişinde bulundular.

Azerbaycan Milli Meclisinden yapılan açıklamaya göre, görüşme Parlamentolararası Birlik (PAB) 152. Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde gerçekleşti.

PAB Genel Sekreteri Martin Chungong'un da hazır bulunduğu görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çerçevesinde barış ve istikrarın güçlendirilmesi, ayrıca ticari ilişkilerin kurulması ve genişletilmesi hususundaki son süreçlerden memnuniyetle bahsedildi.

PAB'ın parlamentolar arası işbirliği için önemli bir platform rolü üstlendiğinin belirten Gafarova ve Simonyan, Chungong'a teşekkür etti.

Azerbaycan ile Ermenistan toplumları arasında güvenin daha da güçlendirilmesi için yapıcı parlamenter diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurgulayan taraflar, temasların sürdürülmesi hususunda mutabakata vardı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
