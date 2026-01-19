Haberler

Bayramov ve Rubio, Azerbaycan-ABD ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği, bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci ele alındı. Ayrıca, stratejik ortaklık şartının hazırlanması ve güven artırıcı önlemler üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Rubio, telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Azerbaycan ile ABD arasındaki ikili işbirliğinin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik perspektifler ile bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan- Ermenistan normalleşme süreci ele alındı.

Azerbaycan ile ABD arasında imzalanması öngörülen Stratejik Ortaklık Şartı'nın hazırlanması yönünde sürdürülen temasların değerlendirildiği görüşmede, bu çerçevede belirlenecek önceliklerin iki ülke arasındaki ilişkilere ilave ivme kazandıracağı vurgulandı.

Bayramov'un, Ermenistan'la normalleşme ve barış sürecine ilişkin Azerbaycan'ın tutumunu Rubio'ya aktardığı görüşmede, normalleşme süreci kapsamında atılan adımlar ile güven artırıcı önlemlerden takdirle bahsedildi.

Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) uygulanması kapsamında yürütülen çalışmaların da ele alındığı görüşmede, tarafların karşılıklı ilgi alanına giren diğer konularda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
