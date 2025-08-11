Azerbaycan, Ukrayna'ya 2 Milyon Dolar Elektrik Ekipmanı Gönderecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'ya insani yardım amacıyla 2 milyon dolar değerinde elektrik ekipmanlarının gönderilmesine dair kararnameyi imzaladı. Yardım, 2025 yılı devlet bütçesinden finanse edilecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'ya insani yardım amacıyla 2 milyon dolar tutarında elektrik ekipmanları gönderilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan kararnameye göre, Azerbaycan'da üretilen elektrik ekipmanlarının satın alınması ve Ukrayna'ya gönderilmesi için 2025 yılı devlet bütçesinde öngörülen Cumhurbaşkanlığı Rezerv Fonundan Enerji Bakanlığına 2 milyon dolar tutarında ödenek ayrılacak.

Yardım kapsamında temin edilecek ekipmanların Ukrayna'ya ulaştırılması, Azerbaycan Enerji Bakanlığınca sağlanacak.

Azerbaycan, savaş döneminde Ukrayna'ya 40 milyon doların üzerinde insani yardım temin etmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Uzun süredir tedavi gören şarkıcı Ayla Başar'dan acı haber

Uzun süredir tedavi görüyordu! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en sıcak ili! Termometreler 46,6'yı gösterdi

Türkiye'nin en sıcak ili! Termometreler 46,6'yı gösterdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.