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Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Personeli, Iğdır'da Karşılandı

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Personeli, Iğdır'da Karşılandı
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Kış Tatbikatı-2025'e katılacak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli, Iğdır'da 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı personeli tarafından karşılandı. Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın önemi ve iki devlet anlayışını vurguladı.

Kış Tatbikatı-2025'e katılacak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli, Iğdır'da 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı personeli tarafından karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"'Tek millet, iki devlet' anlayışımızla 'tek yürek, tek bilek, tek yumruk' olarak çalışmaya devam edeceğiz! Kış Tatbikatı-2025'e katılacak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli Hasret Köprüsü'nde 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı personeli tarafından karşılandı."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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