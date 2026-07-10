Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ile görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasanov, ülkeye ziyaret gerçekleştiren Bayraktar ile görüştü.

Hasanov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin diğer alanlarda olduğu gibi askeri alanda da başarıyla geliştiğini belirtti.

Baykar'ın Türkiye savunma sanayisindeki önemli rolüne dikkati çeken Hasanov, ileri teknolojik yeniliklerin uygulanmasıyla ortak üretim kapasitesinin daha da artırılmasının önemini vurguladı.

Bayraktar da gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ederek, karşılıklı ziyaretlerin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri ve askeri-teknik işbirliğinin güçlenmesine olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün de katıldığı görüşmede, insansız hava araçları, elektronik harp, insansız sistemler ve diğer savunma alanlarında işbirliği imkanları hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.