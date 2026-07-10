Haberler

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ile görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya gelerek savunma sanayisinde işbirliği imkanlarını görüştü. Görüşmede insansız hava araçları ve elektronik harp gibi alanlarda ortak üretim kapasitesinin artırılması ele alındı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasanov, ülkeye ziyaret gerçekleştiren Bayraktar ile görüştü.

Hasanov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin diğer alanlarda olduğu gibi askeri alanda da başarıyla geliştiğini belirtti.

Baykar'ın Türkiye savunma sanayisindeki önemli rolüne dikkati çeken Hasanov, ileri teknolojik yeniliklerin uygulanmasıyla ortak üretim kapasitesinin daha da artırılmasının önemini vurguladı.

Bayraktar da gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ederek, karşılıklı ziyaretlerin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri ve askeri-teknik işbirliğinin güçlenmesine olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün de katıldığı görüşmede, insansız hava araçları, elektronik harp, insansız sistemler ve diğer savunma alanlarında işbirliği imkanları hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
LGS sonuçları açıklandı

Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi Sinem Özler: Tabakların hepsi boştu

Zirve menüsünü hazırlayan şefin unutamadığı an: Tabakların hepsi...
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

Tarihi zirve sonrası soluğu orada aldı! Görenler dönüp bir daha baktı
Bu çiçeği koparmanın cezası 699 bin lira

Bu çiçeği koparmanın cezası 699 bin lira
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu
Görüntüler infial yaratmıştı: Eli bıçaklı kocasından öldüresiye dayak yiyen kadından şok karar

Eli bıçaklı kocasından öldüresiye dayak yiyen kadından şok karar