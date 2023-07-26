Azerbaycan Savunma Bakanı AA muhabirlerini ödüllendirdi

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Anadolu Ajansı (AA) Azerbaycan muhabirleri Ruslan Rehimov ile Resul Rehimov'u yüksek onur belgesi olan 'Fahri Ferman'la taltif etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan basınının 148. yılı dolayısıyla bazı gazetecileri 'Fahri Ferman'la ödüllendirdi. 2. Karabağ Savaşı'nda yaptıkları haberler ve Azerbaycan ordusunun faaliyetlerinin duyurulmasındaki katkıları nedeniyle AA muhabirleri Ruslan Rehimov ile Resul Rehimov da ödüllendirilenler arasında yer aldı. Ruslan Rehimov ile Resul Rehimov'a ödüllerini Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov takdim etti.