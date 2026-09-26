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Azerbaycan Meclis heyeti, Trakya Üniversitesi'nde akademik iş birliğini görüştü

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Azerbaycan Meclis heyeti, Trakya Üniversitesi'nde akademik iş birliğini görüştü
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Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Musa Kasımlı, Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler'i ziyaret etti. Görüşmede dostluk ile akademik ve kültürel iş birliklerinin geliştirilmesi değerlendirildi; Hatipler, Azerbaycan'daki kurumlarla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Musa Kasımlı ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Kasımlı ve beraberindeki heyet, Rektörlük binasında Hatipler ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının yanı sıra akademik ve kültürel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektör Hatipler, Trakya Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Azerbaycan'daki üniversiteler ve akademik kurumlarla iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Ziyarette; Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan Cumhuriyeti Milletvekili Prof. Dr. Mashur Memmedov, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Adalet Turan, Federasyon Başkan Vekili Parviz Mammadzada ile Edirne Azerbaycan Evi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tamer Karadağ da yer aldı.

Kaynak: AA
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