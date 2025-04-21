Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

Öcalan'la Sırrı Süreyya Önder'siz ilk görüşme
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

Azerbaycan Kültür Günleri Bişkek'te Başladı

Azerbaycan Kültür Günleri Bişkek'te Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Azerbaycan Kültür Günleri, geleneksel el sanat sergisi ve gala konseri ile açıldı. Etkinlik, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan sanatçılar ile davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Azerbaycan Kültür Günleri, geleneksel el sanat sergisinin açılış programı ile başladı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ve Azerbaycan Kültür Bakanlığının organizasyonunda, Gapar Aytiyev Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi'nde "Azerbaycan sanatının incilerinde yaşayan ulusal miras" adlı serginin açılışı yapıldı.

Açılışa, Azerbaycan'dan sanat ustaları, edebiyat ve kültür insanları, sanat toplulukları, yazarlar ve medya temsilcilerinin yanı sıra iki ülke bakanlıkların yetkilileri, büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergide, Azerbaycan'ın bölgelerini temsil eden 13 kilim, Karabağ'ın eski ve yeni fotoğrafları, eski mutfak eşyaları, geleneksel süsleme motifli kıyafetler, renkli cam çalışmaları, geleneksel kırkyama örnekleri tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında, genç moda tasarımcısı Zümrüt Mirzaliyeva'nın geçmişle bugünü buluşturan sanatsal bir diyaloğun ürünü olan giyim koleksiyonu defileyle tanıtıldı.

Azerbaycan Kültür Günleri'nin ilk günkü programının sonunda, Bişkek Büyük Konser Salonunda Azerbaycan sanatçılarının katıldığı bir gala konseri düzenlendi.

Yoğun ilgi gören konserde, Azerbaycan milli çalgıları eşliğinde Kırgız halkının klasik eserleri de seslendirildi.

Bişkek'teki Azerbaycan Kültür Günleri, 25 Nisan'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.