Azerbaycan Kültür Günleri Bişkek'te Başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Azerbaycan Kültür Günleri, geleneksel el sanat sergisinin açılış programı ile başladı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ve Azerbaycan Kültür Bakanlığının organizasyonunda, Gapar Aytiyev Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi'nde "Azerbaycan sanatının incilerinde yaşayan ulusal miras" adlı serginin açılışı yapıldı.

Açılışa, Azerbaycan'dan sanat ustaları, edebiyat ve kültür insanları, sanat toplulukları, yazarlar ve medya temsilcilerinin yanı sıra iki ülke bakanlıkların yetkilileri, büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergide, Azerbaycan'ın bölgelerini temsil eden 13 kilim, Karabağ'ın eski ve yeni fotoğrafları, eski mutfak eşyaları, geleneksel süsleme motifli kıyafetler, renkli cam çalışmaları, geleneksel kırkyama örnekleri tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında, genç moda tasarımcısı Zümrüt Mirzaliyeva'nın geçmişle bugünü buluşturan sanatsal bir diyaloğun ürünü olan giyim koleksiyonu defileyle tanıtıldı.

Azerbaycan Kültür Günleri'nin ilk günkü programının sonunda, Bişkek Büyük Konser Salonunda Azerbaycan sanatçılarının katıldığı bir gala konseri düzenlendi.

Yoğun ilgi gören konserde, Azerbaycan milli çalgıları eşliğinde Kırgız halkının klasik eserleri de seslendirildi.

Bişkek'teki Azerbaycan Kültür Günleri, 25 Nisan'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.