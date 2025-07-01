Azerbaycan, İran tarafından yürütülen dezenformasyon kampanyasına maruz kalıyor

Azerbaycan Milli Meclisine bağlı Dış Müdahalelere ve Hibrit Tehditlere Karşı Geçici Komisyon, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışma süreci ve sonrasında Azerbaycan'a yönelik hedefli ve koordineli bir dezenformasyon kampanyasının yürütüldüğünü bildirdi.

Komisyondan yapılan açıklamada, İran'da ve İran dışında faaliyet gösteren bazı grupların sosyal medya platformları aracılığıyla Azerbaycan'a karşı kasıtlı bilgi kirliliği yaydığı belirtildi.

Açıklamada, "İran ile İsrail arasında yaşanan 12 günlük çatışma sürecinde ve sonrasındaki dönemde Azerbaycan, komşu ülkelerin topraklarında faaliyet gösteren art niyetli güçler tarafından kasten hedef alınarak koordineli bir dezenformasyon kampanyasına maruz kalmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Telegram, TikTok, Facebook, X ve YouTube platformlarında Azerbaycan'ın söz konusu çatışmadaki rolüne dair sahte haber ve içeriklerle milli güvenliğimizi hedef alan geniş çaplı dezenformasyon kampanyalarının sürdüğü tespit edilmiştir." denilen açıklamada, söz konusu kampanyalarda İran kamuoyunun da hedef alındığına dikkati çekildi.

Açıklamada, İran'da Azerbaycan karşıtı duyguların yayılmasına yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü vurgulandı. Ayrıca İran'ın Ermenistan Büyükelçisi'nin provokatif açıklamalarından sonra, İran'daki Ermeni yanlısı çevreler ile Ermenistan bağlantılı bazı ağların Azerbaycan karşıtı ve kışkırtıcı söylemlerini artırdığı açıklamada kaydedildi.

Açıklamada, İran'da ikamet eden Azerbaycanlı bazı grupların da din kisvesi altında manipülatif ifadelerle sosyal medyadan Azerbaycan vatandaşlarını provoke etmeye çalıştıkları belirtildi.

Komisyonun yürüttüğü analizlere göre, İran kaynaklı 270'ten fazla profil üzerinden, başta Azerbaycan Türkçesi, Rusça ve Farsça olmakla birlikte, İngilizce, Türkçe ve Arapça dillerinde faaliyet gösteren yaklaşık 600 sosyal medya hesabı üzerinden Azerbaycan karşıtı içerikler paylaşıldı. Sadece TikTok platformunda 215'ten fazla aktif hesabın bu amaçla kullanıldığı ifade edildi.