Azerbaycan, İran Sınırında Kamyon Trafiğini Durdurdu

(ANKARA) - Azerbaycan Bakanlar Kurulu, İran'dan gelen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından Azerbaycan-İran sınırındaki tüm kamyon trafiğini geçici olarak durdurma kararı aldı. Önlem, hem sınır ticaretini hem de transit taşımacılığı kapsıyor.

İran'dan Azerbaycan topraklarında bulunan Nahçıvan'a yönelik düzenlenen İHA saldırılarında, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı, bir okul ve bazı sivil altyapı hedefleri vuruldu. Saldırılarda birkaç sivil yaralanırken terminal binasında hasar meydana geldi. Azerbaycan hükümeti, bu eylemleri uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Daha sonra toplanan Azerbaycan Bakanlar Kurulu, İran'dan gelen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından Azerbaycan-İran devlet sınırındaki tüm kamyon trafiğini geçici olarak durdurma kararı aldı. Yetkililer, alınan önlemin sınır güvenliğini sağlamak ve sivil altyapı hedeflerine yönelik benzer saldırıların etkilerini azaltmak amacıyla uygulandığını belirtti.

Kaynak: ANKA