Azerbaycan, İran Sınırında Kamyon Trafiğini Durdurdu

Güncelleme:
Azerbaycan, İran'dan gelen İHA saldırılarının ardından sınırda kamyon trafiğini geçici olarak durdurdu. Bu önlem, hem sınır ticaretini hem de transit taşımacılığı etkiliyor.

(ANKARA) - Azerbaycan Bakanlar Kurulu, İran'dan gelen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından Azerbaycan-İran  sınırındaki tüm kamyon trafiğini geçici olarak durdurma kararı aldı. Önlem, hem sınır ticaretini hem de transit taşımacılığı kapsıyor.

İran'dan Azerbaycan topraklarında bulunan Nahçıvan'a yönelik düzenlenen İHA saldırılarında, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı, bir okul ve bazı sivil altyapı hedefleri vuruldu. Saldırılarda birkaç sivil yaralanırken terminal binasında hasar meydana geldi. Azerbaycan hükümeti, bu eylemleri uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Daha sonra toplanan Azerbaycan Bakanlar Kurulu, İran'dan gelen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından Azerbaycan-İran devlet sınırındaki tüm kamyon trafiğini geçici olarak durdurma kararı aldı. Yetkililer, alınan önlemin sınır güvenliğini sağlamak ve sivil altyapı hedeflerine yönelik benzer saldırıların etkilerini azaltmak amacıyla uygulandığını belirtti.

Kaynak: ANKA
