Haberler

Azerbaycan, Türk hava sahasına giren balistik mühimmata ilişkin açıklama yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen balistik mühimmatın Türk hava sahasına girmesiyle ilgili uyarıda bulunarak, bu hareketin bölgesel istikrara tehdit oluşturduğunu ve Türkiye'nin egemenliğine ağır bir ihlal teşkil ettiğini belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen balistik mühimmatın Türk hava sahasına girdiği olayın bölgesel istikrara doğrudan tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Bakanlık, Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmata ilişkin açıklama yayımladı.

Türkiye topraklarına yönelik bu tür hareketleri şiddetle kınadıkları belirtilen açıklamada, "Bu, egemenliğin ve toprak bütünlüğünün ağır ihlalidir. Kabul edilemez olarak gördüğümüz, gerilimi tırmandıran bu tür eylemler bölgesel istikrara doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Kardeş Türkiye ile bir kez daha dayanışmamızı ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, 4 ve 9 Mart'ta da NATO'nun hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar

Olay yaratacak iddia: Bence Türkiye'de Fenerbahçe...