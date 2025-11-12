Haberler

Azerbaycan'ın Zafer Günü Resepsiyonu, Uçak Kazası Nedeniyle Müziksiz Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçağın düşmesi nedeniyle önceden planlanan kültürel etkinlikler iptal edildi. Azerbaycan Büyükelçisi Acılı bir konuşma yaparak Türk halkına taziyelerini iletti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, 8 Kasım Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan'dan dönüşte Gürcistan'da düşmesi nedeniyle müziksiz gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Agalar Atamoglanov'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Bilim ve Yükseköğrenim Bakanı Sayasat Nurbek, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ermuhambet Konuspayev'in yanı sıra Kazakistan Parlamentosu milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda, Azerbaycan ve Kazakistan milli marşları okundu.

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Atamoglanov, yaptığı konuşmada, dün Türkiye'nin askeri nakliye uçağının düşmesiyle ilgili haberle sarsıldıklarını belirterek, "Bu acı kayıp nedeniyle kardeş halkımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi.

Atamoglanov, bu nedenle bugün resepsiyonda önceden planlanan Azerbaycanlı sanatçıların sahne alacağı kültür ve müzik programını iptal ettiklerini bildirdi.

İkinci Karabağ Zaferi'nin 8 Kasım'da 5. yıl dönümünü kutladıklarını kaydeden Atamoglanov, böylece tarihi bir zafere imza atarak sadece Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü değil halkın milli gururunu da geri kazandıklarını ifade etti. ???????

Resepsiyon, Azerbaycan mutfağından lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
