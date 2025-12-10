Başkentte 'Azerbaycan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Başkanlığı ve Türk Dünyası'nın Geleceği' paneli düzenlendi

Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV), İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü ve Air Center işbirliğiyle, " Azerbaycan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Başkanlığı ve Türk Dünyası'nın Geleceği" paneli düzenlendi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında konuşan HBV Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, panelin yalnızca güncel jeopolitik gelişmelerin değil, Türk dünyasının tarihsel vizyonunun ve modern dünyadaki konumunun akademik olarak değerlendirilmesine imkan sunduğunu belirtti.

Panelin odağında Türk dünyasının geleceğinin yer aldığını dile getiren Bayraktar, İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" söyleminin Türk dünyası için sıradan bir slogan olmadığını vurguladı.

Gaspralı'nın düşüncesinin, kolektif birlik, bölgesel kurumsallaşma ve ortak normatif çerçeve geliştirme süreçlerinin erken bir teorik ifadesi olduğuna işaret eden Bayraktar, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu ortak zemini kurumsal bir yapıya kavuşturduğunu söyledi.

Türk dünyasının kültürel diplomasiden enerji güvenliğine kadar geniş bir alanda stratejik avantajlara sahip olduğunu dile getiren Bayraktar, "Bu potansiyelin kalıcı bir güce dönüşmesi eğitimde birlik, fikri ortaklık ve ortak kalkınma hedefleriyle mümkün olacaktır." dedi.

Bayraktar, akademisyenlere düşen görevin, Türk dünyasının yeniden yapılanma sürecine analitik katkı sunmak olduğunu belirterek, ortak araştırma alanları, bilimsel konsorsiyumlar ve üniversiteler arası programların önemli olduğunun altını çizdi.

"Panel, dış politika başlıklarının değerlendirilmesi açısından önemli"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov da panelin, bölgedeki güncel gelişmeler ve Azerbaycan'ın yürüttüğü dış politika başlıklarının değerlendirilmesi açısından önemli bir zemin sunduğunu ifade etti.

Memmedov, ülkeler arasındaki işbirliğinin yeni dönemin gerekliliklerine uygun şekilde derinleştiğini, akademik katkıların karar alma süreçlerini desteklediğini söyledi.

Moderatörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Kadir Ertaç Çelik'in yaptığı panelde, Prof. Dr. Fırat Purtaş, Dr. Cavid Veliyev, Doç. Dr. Esma Özdaşlı, Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Doç. Dr. Orkhan Valiyev ve Doç. Dr. Nazim Cafersoy konuşmacı olarak yer aldı.