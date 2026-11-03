Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü Ankara'da kutlandı

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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle başkentte resepsiyon düzenledi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov'un ev sahipliğinde Ankara'daki Gazi Orduevi'nde verilen resepsiyona, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, TBMM Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru'nun yanı sıra milletvekilleri ile diplomatik ve askeri misyon temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Aslanov, burada yaptığı konuşmada, 8 Kasım Zafer Günü'nü kardeş Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir arada kutlamanın kendileri için özel önem taşıdığını belirtti.

6 yıl önce Karabağ ve Doğu Zengezur'un işgalden kurtarıldığına işaret eden Aslanov, " Azerbaycan'ın 2020'de kazandığı tarihi zafer ve 2023'te bütün topraklar üzerinde egemenliğinin tamamıyla sağlanması Güney Kafkasya'da tamamıyla yeni siyasi gerçeklik yarattı." dedi.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" sözleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün " Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir." sözlerine işaret eden Aslanov, "15 Haziran 2021'de Şuşa'da Azerbaycan ve Türkiye cumhurbaşkanları tarafından imzalanmış, Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz müttefiklik seviyesine yükselerek yeni bir tarihe bürünmüştür." ifadesini kullandı.

Aslanov, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor gibi stratejik projelerin, iki devletin ortaklığını geniş bir coğrafyada enerji ve ulaştırma güvenliğinin temel dayanaklarından biri haline getirdiğini vurguladı.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkati çeken Aslanov, Bakü'deki Türk Şehitliği'ne ve Çanakkale Savaşları sırasında şehit olan Azerbaycanlı askerlerin anısına inşa edilen Azerbaycan Anıtı'na işaret etti.

Aslanov, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri ile 2. Karabağ Savaşı gibi zor zamanlarda halkların birbirine verdiği desteğin taraflar arasındaki bağların büyüklüğünü gösterdiğini kaydetti.

Büyükelçi Aslanov, konuşmasını "Yaşasın Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği." diyerek bitirdi.

Konuşmanın ardından Azerbaycanlı bir sanatçı konser verdi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Kaynak: AA