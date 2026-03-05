Haberler

Azerbaycan: Nahçıvan'a saldırı için gönderilen 4 İran İHA'sından biri etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İHA saldırılarından birinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırılarda sivil altyapı hedef alındı ve dört sivil yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 4 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını, bunlardan birinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık, İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İHA saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.

İran Genelkurmay Başkanlığının saldırıyı yalanladığı hatırlatılan açıklamada, saldırıların İran'dan yapıldığının teknik araçlarla tespit edildiği, dolayısıyla İran'ın açıklamasının doğru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, " İran'dan Nahçıvan'a saldırı için gönderilen 4 İHA'dan biri Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi. Diğerleri ise sivil altyapıyı ve ders saatlerinde okul binasını hedef aldı. Okul binasını hedef alan İHA, şans eseri hedefe ulaşmadı ve yakında yere çarparak infilak etti. İran Silahlı Kuvvetlerinden inkarcılığa son vermelerini, özür dilemelerini ve sorumluların ilgili kurumlarca cezalandırılmasını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve dört sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
