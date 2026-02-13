Haberler

Azerbaycan sivil toplum temsilcileri Ermenistan'da temaslarda bulunuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'dan oluşan sivil toplum temsilcilerinden bir heyet, 'Barış Köprüsü' girişimi kapsamında Ermenistan'da temaslarda bulunuyor. Heyet, iki gün boyunca Ermenistanlı sivil toplum temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirecek.

Azerbaycan sivil toplum temsilcilerinden oluşan heyet, Ermenistan'da temaslar gerçekleştiriyor.

Ermenistan basınında çıkan haberlere göre, aralarında çeşitli düşünce kuruluşu ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan heyet, kara sınırından Ermenistan'a geçti.

Heyet, "Barış Köprüsü" diye isimlendirilen girişim çerçevesinde iki gün boyunca Ermenistanlı sivil toplum temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirecek.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında iki ülke sivil toplum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerini öngören "Barış Köprüsü" girişimi başlatılmış ve 2025'te ilk ziyaretler gerçekleştirilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 4 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri görüşmede sivil toplum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Bu cesaret nereden geliyor? Galatasaray taraftarına yaptığına bakın
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar! Yürürlükten kaldırdı