Azerbaycan haber spikerinin Türkiye'deki depremle ilgili sözleri canlı yayına damga vurdu

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, 30 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Tüm imkanlarını Türkiye'de yaşanan afetin yaralarını sarmak için kullanan Azerbaycan'da bir haber spikerinin canlı yayında "Gönül ister ki Türk'ün ayağına bırak taş cıngıl bile değmesin çünkü Türk'ün Türk'ten öte dostu yoktur" ifadelerini kullandığı konuşma izleyenleri duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde yıkıma sebep oldu. 30 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Enkaz çalışmaları, depremin 9'inci gününde de devam ediyor.

CAN AZERBAYCAN YALNIZ BIRAKMADI

Dünyanın pek çok ülkesinden arama kurtarma ekipleri ve yardımlar gelirken bu yardımlarda öne çıkan ülke Azerbaycan oldu. Tüm imkanlarını Türkiye'de yaşanan afetin yaralarını sarmak için kullanan Azerbaycan'da bu kez haber spikerinin konuşması izleyenleri duygulandırdı.

"TÜRK'ÜN TÜRK'TEN ÖTE DOSTU YOKTUR"

Canlı yayın sırasın konuşma yapan haber spikeri şunları söyledi:"Gönül ister ki Türk'ün ayağına bırak taş cıngıl bile degmesin çünkü Türk'ün Türk'ten öte dostu yoktur."