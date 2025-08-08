Azerbaycan, Gürcistan'ın Egemenliğine Destek Verdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek, Gürcistan'daki ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. 2008 Güney Osetya Savaşı'nın 17. yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Gürcistan ile ilişkilerine verdiği önem de belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini yineledi.

Bakanlık, Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan ve "Güney Osetya Savaşı" olarak bilinen çatışmanın 17. yılı dolayısıyla X hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gürcistan'daki ihtilafın, ülkenin egemenliği ve uluslararası tanınan sınırları çerçevesinde barışçıl yollarla çözümünü tam destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Azerbaycan'ın Gürcistan ile yakın ortaklık ve komşuluk ilişkilerine büyük önem verdiği kaydedildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki askeri birliklerini geri çekme çağrısında bulunmuştu.

Abhazya ve Güney Osetya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında 13 ay süren savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
