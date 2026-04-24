Azerbaycan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı

Güncelleme:
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen yürüyüş sırasında Türk bayrağının yakılmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan'da Erivan'da gerçekleştirilen yürüyüşte Türk bayrağının yakılmasının "şiddetle kınandığı" belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan hükümetinin etnik temelde kök salmış nefretin göstergesi olarak değerlendirilen bu tür eylemlerin önüne zamanında geçmesi ve gerekli güvenlik önlemlerini alması gerektiği kaydedildi.

Demokratik normlar, toplanma ve ifade özgürlüğü gerekçe gösterilerek bu tür eylemlere göz yumulmasının tamamen kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, Ermenistan'da halen güçlü şekilde varlığını sürdüren intikamcı ve etnik nefrete dayalı anlayışın açık tezahürü olan bu tür eylemlerin uluslararası düzeyde kınanması ve engellenmesi gerektiği aktarıldı.

Bakanlık, Ermenistan hükümetine söz konusu eylemleri gerçekleştiren kişilerin adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Erivan'da, 1915 olaylarının yıl dönümü nedeniyle dün düzenlenen yürüyüşte Türk bayrağı yakılmıştı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
