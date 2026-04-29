Azerbaycan Eğitim Müşaviri Nesibova'dan Trakya Üniversitesine ziyaret

Azerbaycan Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova, Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler'i makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada ziyarette, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim ve akademik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu, yükseköğretimde ortak proje ve çalışma imkanları ele alındı.

Görüşmede Rektör Yardımcıları Mustafa Tan ve Eylem Bayır ile Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali İhsan Meşe de hazır bulundu.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Azerbaycanlı öğrencilerle buluşma

Nesibova, ziyaret kapsamında Trakya Üniversitesinde eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerle de bir araya geldi.

Öğrencilerin taleplerini dinleyen Nesibova, akademik gelişim, sosyal imkanlar ve mezuniyet sonrası planlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nesibova, Trakya Üniversitesinde eğitim almanın önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Buluşmaya Meşe'nin yanı sıra İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli Gürgendereli ve Müdür Yardımcısı Mustafa Filiz ile merkez çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
