Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan ve Türkiye'nin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin şimdi de her zamanki gibi sağlam olduğunu ve bundan sonra daha da sağlam olacağını vurgulayarak, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım'da Azerbaycan'da Zafer Günü etkinliklerine katılarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile hem iki ülkeye hem de dünyaya verdiği mesajlar bunun en net kanıtıdır." dedi.

Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlediği ortak basın toplantısında ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdi.

Bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Bayramov, "Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin kelimenin hakiki anlamında iki dost ve kardeş halk arasında olan ilişkiler olduğunu teyit edebilirim. İki devlet en yüksek ve benzersiz yakınlık ilişkilerine sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayramov, Türkiye ve Azerbaycan'ın Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerini müttefiklik düzeyine yükselttiğini hatırlatarak, "Aynı zamanda her bir devlette yaşanan süreçler var. Her toplumun kendisinin çizdiği yol var. Hatta bu kadar yakın ve kardeşçe ilişkilerde bile, bir toplumda başka bir ülkede yaşanan süreçlere ilişkin farklı görüşler seslendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın bununla ilgili yaklaşımının ve konumunun çok net ve açık olduğunu vurgulayan Bayramov, şunları söyledi:

"Azerbaycan'ın kendi kalkınma modeli var ve bu modele uygun olarak ilerliyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin dostluk ve kardeşlik ilişkileri şimdi de her zamanki gibi sağlamdır ve bundan sonra daha da sağlam olacaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım'da Azerbaycan'da Zafer Günü etkinliklerine katılarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile hem iki ülkeye hem de dünyaya verdiği mesajlar bunun en net kanıtıdır."

Kaynak: AA