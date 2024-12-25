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Azerbaycan'da Uçak Kazası: 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi

Azerbaycan'da Uçak Kazası: 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi
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Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir uçağın Kazakistan yakınlarında düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 26 Aralık'ta 1 günlük milli yas ilan etti. Kazanın nedenlerini araştırmak için bir komisyon kuruldu.

Azerbaycan'da, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle meydana gelen can kayıpları dolayısıyla 1 günlük milli yas ilan edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçak kazasında çok sayıda insanın yaşamını yitirmesi ve yaralanması nedeniyle 26 Aralık'ta 1 günlük milli yas ilan edilmesi yönünde karar aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, kazanın nedenlerini araştırmak için Başbakan Ali Asadov başkanlığında komisyon kurulması yönünde karar aldı.

Aliyev, kaza haberinin ardından, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi için gittiği Rusya ziyaretini iptal ederek Bakü'ye dönüşünde Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda toplantı düzenledi. Toplantıya Başbakan Asadov, Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ve Başsavcı Kamran Aliyev katıldı.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düşmüştü.

AZAL'dan yapılan açıklamada uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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