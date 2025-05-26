Azerbaycan'da Türk mutfağının klasik tatları tanıtıldı

Azerbaycan'da Türk mutfağının klasik tatları tanıtıldı
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, klasik Türk lezzetleri tanıtıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, klasik Türk lezzetleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında dünyanın farklı noktalarında kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde program gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, çeşitli ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.

Konuklara mercimek çorbası, yaprak sarma, zeytinyağlı fasulye, karnıyarık, kuru fasulye, patlıcan musakka, türlü, kadınbudu köfte, pilav, cacık, tepsi böreği, pide, fırın sütlaç, revani, ev baklavası, meyve hoşafı ve limonata gibi Türk mutfağının klasik yemekleri, tatlıları ve içecekleri ikram edildi.

Büyükelçi Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Emine Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi tarihimizin kök saldığı geniş bir coğrafyada medeniyetlerin bilgeliğiyle yoğrularak bugünkü uyumuna ulaşan Türk mutfağı, kültürel diplomasi çerçevesinde anlatabileceğimiz en güzel hikayelerden biridir." diye konuştu.

Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen etkinliklerle kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın, bu yıl "Klasik Yemekler" temasıyla kültürlerarası köprüler kurmayı amaçladığını vurgulayan Akgün, "Geleneksel yemekler, sadece tariflerden ibaret değildir, Türk kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve insanları aynı sofrada buluşturarak bağ kurma ve ortak anlayışı güçlendirme yönüyle öne çıkar." ifadelerini kullandı.

Akgün, Türk mutfağının sağlıklı, sürdürülebilir, israfı önleyen ve geleneksel yapısını tanıttıklarını belirterek, "Sizlere, klasik yemeklerden oluşan gastronomi kültürümüzle hazırlanan sürdürülebilir, sıfır atık prensibine dayalı, sağlıklı ve geleneksel Türk mutfağımızı tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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