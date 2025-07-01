Azerbaycan'da Sputnik'in Bakü Ofisine Operasyon: İki Çalışan Tutuklandı

Azerbaycan'da, Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Azerbaycan İçişleri Bakanlığına bağlı ekiplerin dün Sputnik'in Bakü ofisine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan İgor Kartavıh ve Yevgeni Belousov bugün hakim karşısına çıkartıldı.

Mahkemede, Sputnik'in Bakü ofisinin yöneticisi Kartavıh'la genel yayın yönetmeni Belousov'a 4'er ay tutukluluk cezası verildi.

Kartavıh ve Belousov, Azerbaycan Ceza Kanunu'nun "örgütlü dolandırıcılık", "yüksek miktarda gelir elde etmek suretiyle yasadışı girişimcilik" ve "örgütlü yasadışı girişimcilik" ve "suçtan elde edilen gelirin örgütlü şekilde yasallaştırılması" maddeleriyle yargılanacak.

Sputnik'in Bakü ofisinin, akreditasyonu askıya alınmasına rağmen yasa dışı finansman temelinde faaliyet göstermeyi sürdürdüğü belirlenmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Sputnik'in Bakü ofisinde arama yapılmış ve bazı çalışanlar gözaltına alınmıştı.

Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan Sputnik'in 2 çalışanının, aynı zamanda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürülmüştü.

Azerbaycan hükümeti, Şubat 2025'te Sputnik'in Bakü ofisinin faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

Kararın, Azerbaycan devlet medyasının yurt dışındaki faaliyetleri ile yabancı basın mensuplarının Azerbaycan'daki çalışmaları arasında karşılıklılık ilkesini sağlamak amacıyla alındığı bildirilmiş ve bu kapsamda, Bakü'de görev yapan Sputnik muhabirlerinin sayısının, Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) Rusya'daki muhabir sayısıyla eşitlenmesi öngörülmüştü.

Sputnik'in Bakü ofisi bu karara uymamış, geçen süre zarfında ofis faaliyetlerine ve personel çalışmalarına ara vermemişti.