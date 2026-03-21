Azerbaycan'ın tarihi Şeki kentinde Nevruz coşkusu

Azerbaycan'ın tarihi Şeki kentinde Nevruz Bayramı, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Geleneksel gösterilerin yer aldığı kutlamalara yerli halk ve birçok ziyaretçi katıldı.

Azerbaycan'ın kuzeyindeki tarihi Şeki kentinde, baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ülke genelinde günlerdir devam eden Nevruz etkinlikleri kapsamında, tarihi dokusuyla öne çıkan Şeki'de çeşitli gösteriler düzenlendi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi mahalleleriyle tanınan kentte, yerli halkın yanı sıra çok sayıda ziyaretçi de kutlamalara katıldı.

Kutlamaların merkezi olan Genceli Mahallesi'nde yapılan etkinliklerde, geleneksel cambaz gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Pehlivanlar ise ağır taşları kaldırarak güç gösterileri sundu ve izleyicilerden büyük alkış aldı.

Azerbaycan'ın geleneksel müzik kültürünün önemli unsurlarından nağara ve zurna eşliğinde sahne alan sanatçılar, bir kamyon üzerinde müzik icra ederek şehir turu attı. Üzerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarının dalgalandırıldığı kamyon, kent sokaklarında bayram coşkusunu artırdı.

Gün boyu süren etkinlikler, Nevruz ateşinin yakılması ve katılımcıların halay çekmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
