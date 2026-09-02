4. Uluslararası Mayın Temizleme Konferansı Bakü'de Yapıldı

Azerbaycan'da, "Şehirlerin yeniden imarı için insani mayın temizleme: Güvenli yerleşim alanları için mükemmellik standartlarının belirlenmesi" temasıyla 4. Uluslararası Mayın Temizleme Konferansı düzenlendi.

Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) tarafından düzenlenen konferansa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, Sağlık Bakanı Teymur Musayev, diplomatik misyon temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Hacıyev, konferansta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımcılara gönderdiği mesajı okudu.

Aliyev mesajında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını yaklaşık 30 yıl süren işgali nedeniyle bu ülkenin dünyanın mayınla en çok kirlenmiş ülkelerinden biri haline geldiğine işaret etti.

İlk hesaplamalara göre Azerbaycan topraklarının yüzde 13'ünden fazlasının mayın ve patlamamış mühimmatın etkisi altında kaldığını aktaran Aliyev, bunun yeniden imar, ekonomik faaliyetler, güvenli ulaşım ve eski zorunlu göçmenlerin doğdukları topraklara dönüşü önünde ciddi engeller oluşturduğunu ifade etti.

Aliyev, "2020'de 2. Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bugüne kadar 437 Azerbaycan vatandaşı mayın ve patlayıcı mühimmat olaylarının mağduru oldu. Bunlardan 73 kişi hayatını kaybetti, 364 kişi ağır yaralandı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırganlığının başlamasından bu yana 3 bin 500'den fazla vatandaş mayınlardan zarar gördü." bilgisini paylaştı.

Aliyev, mayın mağdurları arasında çocukların, kadınların ve diğer sivillerin de bulunduğunu hatırlattı.

Ermenistan tarafından sunulan mayınlı alan haritalarının çoğunlukla hatalı ve eksik olmasının sorunun boyutunu daha da artırdığını belirten Aliyev, mayın ve mayın tuzaklarının eski askeri mevzilerin yanı sıra yollar boyunca, yerleşim alanlarının yakınlarında, mezarlıklarda, tarım arazilerinde, ormanlarda, nehir kıyılarında ve diğer sivil alanlarda da tespit edildiğini kaydetti.

"Mayın sorunu daha güçlü uluslararası dayanışma gerektiriyor"

Aliyev, Azerbaycan'ın bu sorunların üstesinden gelme ve vatandaşlarının doğdukları topraklara güvenli, onurlu ve sürdürülebilir şekilde dönüşünü sağlama konusunda kararlı olduğunu ifade ederek, "Mayın sorunu daha güçlü uluslararası dayanışma gerektiriyor. Azerbaycan, mayın temizleme çalışmalarının ana yükünü kendi ulusal kaynaklarıyla üstleniyor. Ancak kirliliğin boyutu uluslararası toplumdan daha kapsamlı ve daha pratik destek gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir ülke mayın sorununu tek başına çözemez"

ANAMA Başkanı Vügar Süleymanov da konferansta yaptığı konuşmada 2. Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ANAMA ve diğer kurumlar tarafından 298 bin hektardan fazla alanın temizlendiğini ve 260 binden fazla mayın ile diğer patlayıcı mühimmatın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Süleymanov, Azerbaycan'ın deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Ancak biz aynı zamanda öğrenmek için buradayız. Hiçbir ülke mayın sorununu tek başına çözemez." dedi.

Azerbaycan'ın mayın sorununun çözümünde güçlü bir ulusal irade ve sorumluluk ortaya koyduğunu belirten Süleymanov, Kasım 2020'den bu yana ülkede insani mayın temizleme faaliyetlerine yaklaşık 590 milyon dolar ayrıldığını söyledi.

Süleymanov, bu miktarın yalnızca yaklaşık yüzde 4'ünün uluslararası destekle karşılandığını, geri kalan kısmının ise Azerbaycan hükümeti tarafından finanse edildiğini bildirdi.

Konferans, "Şehirlerin yeniden imarının temelinde mayın faaliyetleri", "Azerbaycan'da güvenli mayın faaliyetlerinin desteklenmesi için uluslararası işbirliği ve bağışçı mekanizmaları" ve "Sürdürülebilir toplumlar için insani mayın temizleme" başlıklı panellerle devam etti.

Kaynak: AA