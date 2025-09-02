Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin'de Japon Saldırganlığına Karşı Direnişin 80. Yılı İçin Törende
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, faşizme karşı mücadelede kazanılan zaferin 80. yıldönümü nedeniyle Beijing'de düzenlenen anma törenlerine katıldı.
BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenleri için salı günü Çin'in başkenti Beijing'e geldi, 2 Eylül 2025. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel