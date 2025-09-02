Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin'de Japon Saldırganlığına Karşı Direnişin 80. Yılı İçin Törende

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, faşizme karşı mücadelede kazanılan zaferin 80. yıldönümü nedeniyle Beijing'de düzenlenen anma törenlerine katıldı.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenleri için salı günü Çin'in başkenti Beijing'e geldi, 2 Eylül 2025. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Resmi açıklama geldi! Trabzonspor, yeni Uğurcan'ını buldu

Resmi açıklama geldi! Trabzonspor, yeni Uğurcan'ını buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aldığı araç kusurlu çıktı, mahkeme kararına böyle tepki gösterdi

Sıfır aldı, kusurlu çıktı! Otomobildeki yazıyı gören bir daha baktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.