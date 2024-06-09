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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı bildirildi. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler de masaya yatırılacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Ankara'ya yapacağı ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, yarın ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, "Ankara'da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulmasının da öngörüldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Azerbaycan Türkiye Ankara Politika Güncel Haberler

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