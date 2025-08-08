Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Tarihi Barış Açıklaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kafkaslar'da bugün tesis ettikleri barışın tarihi bir gün olduğunu belirtti. Aliyev, bu sürecin yalnızca Azerbaycan için değil, tüm bölge için büyük fırsatlar yaratacağını vurguladı. Bölgesel işbirliğinin önemine dikkat çekerek, barışın sürdürülebilir kalkınma için temel oluşturacağını ifade etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Gerçekten tarihi bir gün, bugün Kafkaslar'da barışı tesis ediyoruz. Bu sadece bizim için değil bölge için muazzam fırsatlar yaratacak"
Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel