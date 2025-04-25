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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Kabul Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Kabul Etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu kabul ederek, barış süreci ve işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu. Aliyev, Minsk Grubu'nun feshedilmesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Sinirlioğlu ile görüştü.

Aliyev, Sinirlioğlu'nu AGİT Genel Sekreteri seçilmesi dolayısıyla kutladı ve başarılar diledi.

Ermenistan'la yürütülen barış sürecine değinen Aliyev, iki ülke arasındaki sorunu çözmek için kurulan ve hiçbir başarı elde edemeyen AGİT Minsk Grubunun feshedilmesinin zamanının geldiğini, Ermenistan'dan bu hususta adım atmalarını beklediklerini vurguladı.

Sinirlioğlu, Güney Kafkasya'nın AGİT gündemindeki önemli bölgelerden biri olduğunu söyledi ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış antlaşmasının metni üzerinde elde edilen mutabakat nedeniyle tebriklerini iletti.

Görüşmede, Azerbaycan ile AGİT arasında çeşitli alanlardaki işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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