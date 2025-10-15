Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AGİT Dönem Başkanı Valtonen'i Kabul Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'i kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Valtonen ile görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, temaslar ve Bakü'de düzenlenen COP29 etkinliği ele alındı.

Valtonen, Washington'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmalar dolayısıyla Aliyev'i tebrik etti.

Bu gelişmenin AGİT coğrafyasında barış ve istikrarın yeniden tesisi ile bölgesel işbirliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Valtonen, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ortak başvurusu üzerine AGİT Minsk süreci ve buna bağlı yapıların 1 Aralık 2025'e kadar feshedileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın şahitliğinde Washington'da imzalanan mutabakatların barış gündeminin ilerletilmesine zemin hazırladığını ifade etti.

Aliyev ayrıca Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) bölgesel işbirliği açısından önemine dikkati çekerek, projenin tüm bölge için faydalı olacağını söyledi.

Görüşte Azerbaycan ile AGİT arasındaki işbirliği konuları ele alındı, ayrıca Azerbaycan-Finlandiya ikili ilişkilerinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.