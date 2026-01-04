Ayvalık'ta Saatli Camisi'nin saati yerinden düştü

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bulunan Saatli Camisi'nin saati, fırtına nedeniyle düştü.

Ayvalık ilçesinin simgelerinden biri olan ve yaklaşık 18 yıl aradan sonra onarılarak yeniden çalışır hale getirilen Saatli Camisi'nin saati, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve zaman zaman saatte 90 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle yerinden düştü. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, Ayvalık İlçe Müftülüğü tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yerinden çıkan saatle ilgili olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verildiği ve onarım için yarın bir ekibin görevlendirileceği belirtildi.