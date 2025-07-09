Ayvalık'ta Zeytinlikte Yangın Çıktı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sahilkent Mahallesi'ndeki zeytinlikte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.
Sahilkent Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, 4 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi.
Ekipler, yapılan müdahaleyle yangını kısa sürede söndürdü.
Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel