Ayvalık'ta Zeytinlikte Yangın Çıktı

Ayvalık'ta Zeytinlikte Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sahilkent Mahallesi'ndeki zeytinlikte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.

Sahilkent Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, 4 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi.

Ekipler, yapılan müdahaleyle yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Zeydan Karalar'la ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi

Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.