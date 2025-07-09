Ayvalık'ta Zeytinlikte Yangın Çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.

Sahilkent Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, 4 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi.

Ekipler, yapılan müdahaleyle yangını kısa sürede söndürdü.