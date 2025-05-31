Ayvalık'ta Yatta Tadilat Yaparken Düşme Olayı

Ayvalık'ta Yatta Tadilat Yaparken Düşme Olayı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yat çekek yerinde onarım yapan bir kişi, yatın ikinci katından düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık İlçe Belediyesi'ne ait yat çekek yerinde onarım için bulunan bir yatta tadilat yapan kişi düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yat çekek yerinde karada onarım yapılan bir yatın ikinci katından, makine bölümüne bir kişinin düştüğü bilgisine ulaşan sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaştı.

Ekipler, yaralı H.S'yi bulunduğu yerden kurtardı.

Yaralı H.S, sağlık ekiplerce kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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