Ayvalık'ta Yatta Tadilat Yaparken Düşme Olayı

Balıkesir'in Ayvalık İlçe Belediyesi'ne ait yat çekek yerinde onarım için bulunan bir yatta tadilat yapan kişi düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yat çekek yerinde karada onarım yapılan bir yatın ikinci katından, makine bölümüne bir kişinin düştüğü bilgisine ulaşan sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaştı.

Ekipler, yaralı H.S'yi bulunduğu yerden kurtardı.

Yaralı H.S, sağlık ekiplerce kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.