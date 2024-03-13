Ayvalık'ta yangınlar sonrası dikilen fidanlar büyüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2006 ve 2017 yıllarındaki orman yangınlarından zarar gören alana dikilen fidanlar büyüyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, ağaçlandırılan Hakkıbey Yarımadası Cennetkoyu mevkisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu alanda 11 yıl arayla iki kez yangın çıktığını söyledi.

Kayıran, fıstıkçamı, kızılçam, servi, Kıbrıs akasyası, iğde, zakkum, erguvan, keçiboynuzu, aylantus, dişbudak ve dut ağaçlarının bulunduğu sahanın yeniden yeşerdiğini söyledi.

İl genelinde 20 yılda 1271 orman yangınının çıktığını, 5 bin 877 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Kayıran, bu yangınların yüzde 11'inin yıldırım düşmesi gibi doğal nedenlerden, yüzde 89'unun ise insan kaynaklı olduğunu ifade etti.

Orman Genel Müdürlüğünün mevzuata göre yanan orman sahalarını bir yıl içinde ağaçlandırmak zorunda olduğunu dile getiren Kayıran, "Ağaçlandırma çalışmalarını yaparken bu yanan sahadan bir metrekare bile yapılaşmaya, otel yapılmasına, farklı amaçlarla kullanılmasına kesinlikle izin verilmemektedir. Bu sahaların tamamı ağaçlandırılmaktadır." dedi.

Kayıran, Ayvalık'ta yanan sahaların yapılaşmaya açılarak otel yapımına izin verildiği yönünde kamuoyunda yanlış bir algı olduğunu vurguladı.

Yanan orman sahalarını bir metrekaresini bile boş bırakmadan ağaçlandırdıklarını aktaran Kayıran, il genelinde zarar gören 5 bin 877 hektar alanın tamamının ağaçlandırıldığı bilgisini verdi.

Kayıran, "Cennetkoyu, 2017 yılında yanan bir alan, yaklaşık 20 hektarlık bir saha. Burada da özellikle kızılçam, fıstıkçamı, servi, yalancı akasya gibi ağaç türlerinden oluşan 33 bin fidan dikilmiş ve saha başarılı hale getirilmiştir." diye konuştu.