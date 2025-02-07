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Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında iki operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, İ.B, F.S, S.G. ve F.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklandı.

Operasyonlarda, toplam 1429 uyuşturucu hap, 5 yivsiz ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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