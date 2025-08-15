Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 gram eroin, 2 sentetik ecza maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan aramalarda, araçta ve 3 şüphelinin üzerinde 18 gram eroin, 2 adet sentetik ecza maddesi, 0,49 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ve fişek ele geçirildi.

Ekipler, araçta bulunan M.E.K, B.G. ve V.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
500
